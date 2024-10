Il nucleare torna d'attualità: un passo in avanti nel lungo percorso per la transizione energetica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ritorno del nucleare al centro dell'agenda legislativa italiana è una buona notizia. Benché si tratti del primo passo di un lungo percorso di cui non saranno gli attuali protagonisti della scena politica a trarne gli eventuali benefici elettorali. L'intervento del ministro dell'Ambiente Today.it - Il nucleare torna d'attualità: un passo in avanti nel lungo percorso per la transizione energetica Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ritorno delal centro dell'agenda legislativa italiana è una buona notizia. Benché si tratti del primodi undi cui non saranno gli attuali protagonisti della scena politica a trarne gli eventuali benefici elettorali. L'intervento del ministro dell'Ambiente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il sì di Biden e Starmer all’uso dei missili occidentali in Russia è a un passo e Putin minaccia : “Pronti a usare il nucleare per difenderci” - Ma questa rappresaglia diplomatica rischia di non essere l’unica. Ad affermarlo è Politico, secondo cui Downing Street e la Casa Bianca si appresterebbero “ad attraversare il Rubicone nella guerra in Ucraina discutendo i piani per consentire a Kiev di colpire obiettivi all’interno della Russia”. Stessa linea ribadita anche dal ministro degli Esteri britannico, David Lammy, che ha auspicato che ... (Lanotiziagiornale.it)