Grealish | Posso dare all’Inghilterra molto di più di gol o assist Southgate non l’ha capito

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jackcontinua a pensare che l’ex ct dell’Inghilterra, Gareth, abbia sbagliato a non convocarlo per l’Europeo. In Nations League, invece, Lee Carsley ha deciso di dargli un’opportunità.: «di più di gol onon» Al Telegraph ha confessato: «Sarò onesto, non ero d’accordo a essere fuori dai convocati. Penso ancora che avrei dovuto giocare quell’Europeo. Sentivo ovviamente di non aver fatto bene durante la stagione; nel mio ruolo ci sono Phil Foden, Anthony Gordon, Jarrod Bowen, che hanno segnato tanti gol. Ma penso didi più alla squadra rispetto ai gol o gli. E penso che serva equilibrio in ogni posizione del campo da giocatori d’esperienza come me. Ho giocato in un sacco di grandi partite, finali di Champions League, finali di Fa Cup e ho vinto un sacco di trofei ora».