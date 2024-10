Germania | governo taglia stime Pil a -02% nel 2024

Germania: governo taglia stime, Pil a -0,2% nel 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 9 ott. (LaPresse) – Quest’anno il governo tedesco prevede un’altra recessione: dopo l’adeguamento dei prezzi nel 2024 il prodotto interno lordo diminuirà dello 0,2% e riprenderà solo l’anno prossimo, ha affermato il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck. Il governo ha quindi rivisto significativamente al ribasso le sue previsioni sull’andamento del prodotto interno lordo. In primavera aveva ipotizzato una crescita dello 0,3%. All’inizio del prossimo anno il governo si aspetta una ripresa dei consumi privati, una ripresa della domanda di beni industriali e maggiori investimenti. L’inflazione nettamente ridotta, l’aumento dei redditi e il calo dei tassi d’interesse possono già essere visti positivamente, ha commentato Habeck, secondo cui tutto ciò aumenterà i consumi. Lapresse.it - Germania: governo taglia stime, Pil a -0,2% nel 2024 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francoforte (), 9 ott. (LaPresse) – Quest’anno iltedesco prevede un’altra recessione: dopo l’adeguamento dei prezzi nelil prodotto interno lordo diminuirà dello 0,2% e riprenderà solo l’anno prossimo, ha affermato il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck. Ilha quindi rivisto significativamente al ribasso le sue previsioni sull’andamento del prodotto interno lordo. In primavera aveva ipotizzato una crescita dello 0,3%. All’inizio del prossimo anno ilsi aspetta una ripresa dei consumi privati, una ripresa della domanda di beni industriali e maggiori inventi. L’inflazione nettamente ridotta, l’aumento dei redditi e il calo dei tassi d’interesse possono già essere visti positivamente, ha commentato Habeck, secondo cui tutto ciò aumenterà i consumi.

