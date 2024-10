Fabrizio Corona a processo per diffamazione: sosteneva che Meloni avesse una relazione con l’onorevole Messina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra i testimoni del processo previsto per il 21 gennaio 2025 c'è anche la stessa premier Giorgia Meloni. Al centro un articolo di Dillingernews.it in cui si parlava di un fantomatico "legame affettivo" tra la Giorgia Meloni e il deputato di FdI Manlio Messina. Fanpage.it - Fabrizio Corona a processo per diffamazione: sosteneva che Meloni avesse una relazione con l’onorevole Messina Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra i testimoni delprevisto per il 21 gennaio 2025 c'è anche la stessa premier Giorgia. Al centro un articolo di Dillingernews.it in cui si parlava di un fantomatico "legame affettivo" tra la Giorgiae il deputato di FdI Manlio

