Fabian Ruiz: «Io vengo dalla strada, ho imparato a giocare usando le panchine come porte»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fabián, dal Napoli al PSG e “mvp” degli ultimi Europei con la Spagna, dice che il segreto di dov’è nato, a Los Palacios, sono i pomodori. Non l’acqua. I pomodori. “Lì abbiamo dei pomodori fantastici”. Lì s’è nato lui ma anche Navas e Gavi. Ecco la domanda che gli fa As. Nella qualeparla anche del fatto che chi è andato molto presto aall’estero, poi fa fatica ad essere considerato forte un patria: “È vero che l’Europeo mi ha aiutato, ma è anche normale che se giochi in un altro campionato, la gente del tuo Paese ti vede meno”.si considera un giocatore di: “Nonda una scuola. Hoper, con leper le. Mi piace fintare, fintare, dribblare, combinare insomma tutto ciò che aiuta a non togliermi la palla”. Il suo sogno resta il Mondiale.