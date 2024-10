Ercolano, denunciato autista per omicidio stradale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiamava Paola De Siato la donna di 61 anni morta, questa mattina, dopo essere stata investita da un camion in località San Vito a Ercolano (Napoli). L’autista del mezzo pesante, poi sequestrato, è stato denunciato per omicidio stradale. A lui è stata ritirata la patente. Accanto all’autista, sul sedile lato passeggero, anche la moglie. Proseguono le indagini della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica. L'articolo Ercolano, denunciato autista per omicidio stradale proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Ercolano, denunciato autista per omicidio stradale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiamava Paola De Siato la donna di 61 anni morta, questa mattina, dopo essere stata investita da un camion in località San Vito a(Napoli). L’del mezzo pesante, poi sequestrato, è statoper. A lui è stata ritirata la patente. Accanto all’, sul sedile lato passeggero, anche la moglie. Proseguono le indagini della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica. L'articoloperproviene da Anteprima24.it.

