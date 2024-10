E’ morto Ratan Tata, ha guidato gruppo per oltre 20 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ratan Tata, l'ex presidente del gruppo Tata, è morto all'età di 86 anni dopo una lunga malattia a L'articolo E’ morto Ratan Tata, ha guidato gruppo per oltre 20 anni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - E’ morto Ratan Tata, ha guidato gruppo per oltre 20 anni Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –, l'ex presidente del, èall'età di 86dopo una lunga malattia a L'articolo E’, haper20proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Addio a Ratan Tata - l’iconico magnate indiano morto a 86 anni - L’attuale presidente dei Tata Sons, Natarajan Chandrasekaran, ha confermato la morte, ricordando il magnate come suo «amico, mentore e guida» in un comunicato. Il signor Tata era stato ricoverato al Breach Candy Hospital nel sud di Mumbai questa settimana. Aveva 86 anni. Ratan Tata, ex presidente del più antico conglomerato indiano, Tata Sons, è morto mercoledì notte in un ospedale di Bombay. (Open.online)

