Duplice femminicidio a Castelfranco: condanna a 30 anni per Salvatore Montefusco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Modena, 9 ottobre 2024 – Niente ergastolo, come invece aveva chiesto la pubblica accusa ma una condanna a 30 anni di carcere per Salvatore Montefusco, il 71enne che il 13 giugno 2022 uccise a colpi di fucile la moglie Gabriela Trandafir (47 anni) e la figlia della donna, Renata (22 anni). La sentenza è stata pronunciata poco fa in tribunale a Modena dopo quasi cinque ore di camera di consiglio dalla Corte d'Assise presieduta dalla dottoressa Ester Russo. Madre e figlia trucidate, l’imprenditore in aula: “Le ho uccise perché mi umiliavano” Esclusa l'aggravante della crudeltà e della premeditazione; concesse invece le attenuanti generiche equivalenti alle altre aggravanti contestate: l'aver commesso il reato di maltrattamenti, il delitto nei confronti della moglie e l'aver commesso il fatto in presenza di minori. (Il figlio della coppia, unico sopravvissuto) . Ilrestodelcarlino.it - Duplice femminicidio a Castelfranco: condanna a 30 anni per Salvatore Montefusco Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Modena, 9 ottobre 2024 – Niente ergastolo, come invece aveva chiesto la pubblica accusa ma unaa 30di carcere per, il 71enne che il 13 giugno 2022 uccise a colpi di fucile la moglie Gabriela Trandafir (47) e la figlia della donna, Renata (22). La sentenza è stata pronunciata poco fa in tribunale a Modena dopo quasi cinque ore di camera di consiglio dalla Corte d'Assise presieduta dalla dottoressa Ester Russo. Madre e figlia trucidate, l’imprenditore in aula: “Le ho uccise perché mi umiliavano” Esclusa l'aggravante della crudeltà e della premeditazione; concesse invece le attenuanti generiche equivalenti alle altre aggravanti contestate: l'aver commesso il reato di maltrattamenti, il delitto nei confronti della moglie e l'aver commesso il fatto in presenza di minori. (Il figlio della coppia, unico sopravvissuto) .

