Cosa mi ha detto a cena un deputato Pd | Consulta la confessione di Foti che imbarazza i dem

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Mentre ero ain un ristorante ieri, undel Pd si è avvicinato al mio tavolo per dirmi che gli dispiaceva non aver potuto votare perché avrebbe voluto votare Marini": la rivelazione è stata fatta dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommasoa proposito delle votazioni per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. La sinistra, infatti, col Pd in testa, ha deciso di non rispondere all'appello e di non ritirare la scheda. Intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1,ha continuato a parlare deldem che gli si sarebbe avvicinato ieri aggiungendo: "Non farò il suo nome per nessun motivo ma evidentemente anche nel Pd c'è gente che ragiona: se devi eleggere una persona competente non dovresti preoccuparti di chi l'ha proposto".