Blitz in un negozio del centro Sequestrati 15mila abiti griffati

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) VIGEVANO (Pavia) La Guardia di Finanza della Compagnia di Vigevano ha ritrovato e posto sotto sequestro oltre 15 mila capi di abbigliamento ““ Zara della quale è stata accertata la provenienza illecita. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un controllo di routine avvenuto nella seconda metà di settembre in undi via Silva, nel pieno delstorico della città. In quella circostanza il personale delle Fiamme Gialle avrebbe dovuto svolgere soltanto un controllo relativo al corretto assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ma non è escluso che gli investigatori avessero avuto in qualche modo sentore del fatto che in quella attività c’era qualcosa che non convinceva.