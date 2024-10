Behrens contro la maglia arcobaleno del Wolfsburg: “Una cosa da fro*i”. Poi si scusa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attaccante del Wolfsburg è stato protagonista di uno spiacevole episodio che si è verificato qualche settimana fa Golssip.it - Behrens contro la maglia arcobaleno del Wolfsburg: “Una cosa da fro*i”. Poi si scusa Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attaccante delè stato protagonista di uno spiacevole episodio che si è verificato qualche settimana fa

“S*******e da gay” : il commento omofobo di Kevin Behrens contro la maglia arcobaleno del Wolfsburg. Poi si scusa e il club non lo punisce - Non è stato punito dal Wolfsburg ma Kevin Behrens, attaccante tedesco, è sparito dai radar e dal campo. Era accaduto in occasione della giornata anti-omofobia, durante la quale il giocatore si era anche rifiutato di svolgere azioni di sensibilizzazione contro questo tipo di discriminazione. Un caso pubblico Prima una semplice indiscrezione, poi la conferma è arrivata direttamente dal club ... (Ilfattoquotidiano.it)