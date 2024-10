Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. La Vis under 19 cade con Faenza. Vince l’under 17

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cercava continuità dopo il successo all’esordio sul campo di Empoli, invece l’19 Eccellenza di Vis 2008 incappa in una meritata sconfitta al Palapalestre contro, al termine di una partita giocata meglio dai romagnoli. I ragazzi di coach Santi si trovano costretti ad inseguire sin dalla palla a due, pagando un approccio troppo permissivo, che mette in ritmo gli esterni di– su tutti Tartaglia – bravi ad approfittare del troppo spazio lasciato dalla difesa biancazzurra. Finisce 79-87, per i ‘vissini’ una doccia fredda dopo il buon esordio a Empoli. In campo anche l’17, che al Palapalestre sconfigge nettamente 87-65 l’International Imola. Gara indirizzata sin dai primi minuti, con la Vis che arriva a toccare già il +21 all’intervallo, e gestisce poi nella ripresa.