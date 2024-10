Atena Lucana, distrazione fatale: derubato mentre sostituisce la gomma bucata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Disavventura per un uomo di Sassano, che ieri pomeriggio, 8 ottobre 2024, si trovava al Centro Commerciale di Atena Lucana per fare acquisti. La dinamica del furto Dopo essersi accorto di una gomma bucata, l’uomo ha parcheggiato l’auto e posato il borsello sul sedile posteriore, nascosto sotto un giubbotto, mentre sostituiva lo pneumatico. Approfittando di un attimo di distrazione, un ladro ha sottratto il borsello contenente il portafoglio, carte di credito e il cellulare. La denuncia e il ritrovamento Accortosi del furto pochi minuti dopo, l’uomo ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Il borsello e il telefonino sono stati ritrovati nei pressi del parcheggio, ma il ladro era già riuscito a prelevare 1500 euro in contanti, utilizzando il codice PIN che si trovava nel borsello. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Atena Lucana, distrazione fatale: derubato mentre sostituisce la gomma bucata Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Disavventura per un uomo di Sassano, che ieri pomeriggio, 8 ottobre 2024, si trovava al Centro Commerciale diper fare acquisti. La dinamica del furto Dopo essersi accorto di una, l’uomo ha parcheggiato l’auto e posato il borsello sul sedile posteriore, nascosto sotto un giubbotto,sostituiva lo pneumatico. Approfittando di un attimo di, un ladro ha sottratto il borsello contenente il portafoglio, carte di credito e il cellulare. La denuncia e il ritrovamento Accortosi del furto pochi minuti dopo, l’uomo ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Il borsello e il telefonino sono stati ritrovati nei pressi del parcheggio, ma il ladro era già riuscito a prelevare 1500 euro in contanti, utilizzando il codice PIN che si trovava nel borsello. Segui ZON.IT su Google News.

