Lapresse.it - Arresti ultras, Inzaghi sentito in Questura a Milano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’allenatore dell’Inter Simoneè statodagli agenti della squadra mobile dicome persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta che ha portato aglideglidella Curva Nord. Il tecnico piacentino è stato ascoltato per chiarire i rapporti e le presunte pressioni subite al telefono da Marco Ferdico, uno dei capi della curva oggi in carcere. Quest’ultimo, si legge nell’ordinanza cautelare, “ha esplicitamente chiesto adi intervenire con la società, o meglio direttamente con Marotta, al fine di ottenere ulteriori 200 biglietti” per la finale di Champions di Istanbul nel 2023.