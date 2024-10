361magazine.com - Al via dal 10 ottobre “Le Iene presentano: Inside”: le anticipazioni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Le”: ledella nuova inchiesta di Gaetano Pecoraro Al via domani, giovedì 10, in prima serata, su Italia 1, la nuova stagione de “Le”, lo spin-off de “Le” ideato da Davide Parenti che approfondisce alcuni argomenti trattati in precedenza dalla trasmissione e li analizza attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. Nella prima puntata – l’inchiesta di Gaetano Pecoraro e Alessia Rafanelli dal titolo “Gli esorcismi di Don Barone” – si parte dalla vicenda legata a Don Michele Barone, sedicente esorcista e oggi ex prete, che, proprio grazie alle inchieste mostrate in tv, è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione, con l’accusa di lesioni e maltrattamenti su una tredicenne. Una storia iniziata dieci anni fa che non sembra ancora essere finita.