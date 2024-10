Aggressioni e lesioni alla moglie, 50enne arrestato dalla polizia a Chieti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stato arrestato dalla polizia di stato di Chieti, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello dell’Aquila, un uomo di 50 anni, immigrato residente a Chieti, condannato a due anni e due mesi di Chietitoday.it - Aggressioni e lesioni alla moglie, 50enne arrestato dalla polizia a Chieti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È statodi stato di, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello dell’Aquila, un uomo di 50 anni, immigrato residente a, condannato a due anni e due mesi di

