X Factor Lunaspina ringrazia Jake La Furia | Io eliminata ma felice di come è andata

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo la sua partecipazione a Xchiarisce la sua posizione suLa, il giudice che l’hadivenuto bersaglio di critiche sui social. L’artista con un lungo messaggio sul suo profilo Facebook ci tiene are il rapper e a smorzare le polemiche dei fan. “Sono felicissima della mia partecipazione a X, disia, e lo sarò sempre”, afferma. “Dire ‘mi è capitato il giudice sbagliato’ non è una critica, ma è esattamente quello che ha dettoLa. Io non la penso così, anche se rispetto la sua opinione, perché so di essere versatile.