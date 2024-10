Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 15:30

(Di martedì 8 ottobre 2024)DEL 8 OTTOBREORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO ABBASTANZA INTENSO IN QUESTE ORE, COMPLICE SOPRATTUTTO IL MALTEMPO. LA PROTEZIONE CIVILE HA INFATTI DIRAMATO UN’ALLERTA METEO PER LE PROSSIME 12 ORE IN CUI SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI E FORTE VENTO. RICORDIAMO DUNQUE DI MODERARE LA VELOCITà E PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA.