Verona chiude Il Ghibellin fuggiasco | senza un tetto 40 migranti regolari È insicuro Ora il Comune si attivi o finiranno tutti in strada

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lo hanno battezzato “Il”, con riferimento dantesco, ed è diventato un luogo-simbolo dell’accoglienza nei confronti degli stranieri in una città ricca come. Si tratta di un edificio fatiscente, occupato e recuperato con lavori di restauro in proprio, che dal 2021, per iniziativa del centro sociale Paratodos, ha ospitato una quarantina dicon un lavoro e uno stipendio. Un esempio virtuoso di africani inseriti nel tessuto produttivo, dotati di un reddito, ma emarginati dalla struttura sociale, visto che nessuno affitta loro una casa. Ma adesso ildevere. “Entro l’inverno ce ne dovremo andare – spiega il portavoce Giorgio Brasola – perché la struttura sta collassando, non è più sicura e queste persone rischiano di finire per, se non verrà trovata un’alternativa”.