Valerio e Gemma si baciano senza telecamere a UeD | lui fa una confessione bollente

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato soprattutto di Gemma Galgani e Valerio. I due hanno fatto un0esterna, durante la quale si sono scambiati diversi baci a stampo. A telecamere spente, però, la loro uscita è proseguita ed è scattato anche un bacio molto passionale. In studio, poi, i due hanno affrontato la faccenda ed hanno fatto delle confessioni inattese. Baci, confessioni bollenti e dubbi tra Gemma e Valerio a Uomini e Donne Finalmente tra Gemma Galgani e Valerio è scattato il bacio, quello che il cavaliere ha definito "bacione". Prima di arrivare a questo momento, però, i due hanno trascorso un'esterna molto piacevole. Lui ha organizzato per la dama una cena romantica, durante la quale l'ha riempita di complimenti e attenzioni.

