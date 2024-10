Uomini e Donne, Gianluca Benincasa attacca Martina De Iannon: "E' falsa!" (Di martedì 8 ottobre 2024) L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è arrivato a Uomini e Donne per l'appuntamento al buio in cui ha avuto modo di conoscere Martina De Iannon e Francesca Sorrentino, le nuove tronista del dating show. Comingsoon.it - Uomini e Donne, Gianluca Benincasa attacca Martina De Iannon: "E' falsa!" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è arrivato aper l'appuntamento al buio in cui ha avuto modo di conoscereDee Francesca Sorrentino, le nuove tronista del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni - cosa è successo dopo la rivelazione di Mario Cusitore sul sesso con Morena - Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata lunedì 7 ottobre: la decisione di Morena dopo le rivelazioni di Mario Cusitore e i nuovi sviluppi per i tronisti Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Uomini e Donne registrazione 7 Ottobre 2024 - Martina De Ioannon furiosa : buone notizie per Francesca Sorrentino - Nonostante i tentativi di chiarimento, la discussione si è riaccesa anche in studio, creando ulteriori tensioni. Uomini e Donne, chi è la tronista Francesca Sorrentino Biografia di Francesca Sorrentino, quanti ... (Anticipazionitv.it)

Exhaustion gap - perché c’è un divario di sfinimento tra uomini e donne - . Pressioni che, se seguite pedissequamente, creano uno standard irrealistico e irraggiungibile, che soverchia le donne e le “costringe”, di fatto, a non fermarsi mai, dando vita a un loop infinito di malesseri, sfinimento e assenza tempo per sé e, quindi, di recupero delle forze. E non solo. ... (Robadadonne.it)