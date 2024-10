Università di Bergamo: oltre 4.500 immatricolati alle lauree triennali e a ciclo unico (Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo. Conclusa la prima fase delle immatricolazioni per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad accesso libero, la cui scadenza era fissata al 4 ottobre (con possibilità di iscrizione tardiva fino al 2 dicembre, soggetta a mora), e per i corsi ad accesso programmato, con scadenza al 30 settembre, l’Università degli studi di Bergamo traccia un bilancio preliminare dell’andamento delle immatricolazioni alle lauree triennali. Bisognerà invece attendere per conoscere i numeri delle immatricolazioni alle lauree magistrali biennali, le cui iscrizioni chiuderanno a fine novembre. Bergamonews.it - Università di Bergamo: oltre 4.500 immatricolati alle lauree triennali e a ciclo unico Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024). Conclusa la prima fase delle immatricolazioni per i corsi di laurea triennale e magistrale aad accesso libero, la cui scadenza era fissata al 4 ottobre (con possibilità di iscrizione tardiva fino al 2 dicembre, soggetta a mora), e per i corsi ad accesso programmato, con scadenza al 30 settembre, l’degli studi ditraccia un bilancio preliminare dell’andamento delle immatricolazioni. Bisognerà invece attendere per conoscere i numeri delle immatricolazionimagistrali biennali, le cui iscrizioni chiuderanno a fine novembre.

AnconAmbiente sarà il gestore unico provinciale del ciclo integrato dei rifiuti : «Trovata la quadra tra i sindaci» - JESI – Si è raggiunta questa mattina, durante un incontro tra sindaci tenuto presso la sala consiliare del Comune di Jesi, la quadra per la definizione dell’affidamento in house della gestione provinciale dei rifiuti. Si tratta di «Un risultato importante - ha sottolineato il sindaco di Jesi... (Anconatoday.it)

Il bando è rivolto a studenti delle lauree triennali - magistrali e magistrali a ciclo unico che vogliano svolgere un periodo di mobilità dai 3 ai 6 mesi in uno degli Atenei legati al proprio ma in un'altra città - Vero è che, analogamente all’Erasmus internazionale, l’esperienza di studio in un’altra regione italiana, può aiutare gli studenti a sviluppare competenze trasversali, come l’adattabilità e l’apertura a nuove esperienze, migliorando le proprie prospettive occupazionali. Il tutto tenendo conto, ... (Iodonna.it)