Ucraina, Zelensky perde consensi, lo storico Hrytsak: “Se si votasse oggi sarebbe sconfitto, popolo vuole fine della guerra” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il docente di storia all’Università di Leopoli, Yaroslav Hrytsak, ha spiegato le “debolezze” del presidente ucraino Zelensky nell'ultima fase del conflitto. Lo storico ha affermato che quest'ultimo starebbe “perdendo consensi” tra la popolazione Ucraina, stanca della guerra e delle poche vittorie co Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Zelensky perde consensi, lo storico Hrytsak: “Se si votasse oggi sarebbe sconfitto, popolo vuole fine della guerra” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il docente di storia all’Università di Leopoli, Yaroslav, ha spiegato le “debolezze” del presidente ucrainonell'ultima fase del conflitto. Loha affermato che quest'ultimo starebbe “ndo” tra la popolazione, stancae delle poche vittorie co

Chi siederà alla scrivania più potente del mondo? - di michele farina Tra meno di un mese l’America avrà un nuovo presidente: chi è in testa alla corsa? Oggi cominciamo dando un’occhiatina furtiva agli ultimi sondaggi (e alle ultime mosse di Kamala Har ... (corriere.it)

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Il ministro degli Esteri: “E’ una persecuzione contro la stampa libera”. Cittadino americano condannato in Russia per aver combattuto in Ucraina ... (repubblica.it)

Cristianesimo, Patria e Libertà ( La vera Europa) - Sulmona,8 ottobre- Ci sono due parole, che corrispondono a due valori e a due sentimenti, che dovrebbero caratterizzare l’Europa: cristianesimo e libertà. L’idea di patria (terra dei padri) è la stess ... (corrierepeligno.it)