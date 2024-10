Quotidiano.net - Truffa Postepay: cos'è e come difendersi

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Lo sviluppo tecnologico e il sempre maggiore ricorso che si fa alla condivisione dei propri dati per poter utilizzare un servizio espone i consumatori a molti rischi di. I raggiri online, infatti, rappresentano oggi una delle modalità più comuni con cui i criminali informatici si sovvenzionano e, purtroppo per le vittime, le modalità d’opera cambiano e si evolvono molto rapidamente. Negli ultimi tempi, ad esempio, i possessori di unasono stati bersaglio di un nuovo filone di truffe online che possono essere catalogate in un attacco phishing, volto cioè a far credere all’utente di stare parlando con un ente affidabile per ottenere dallo stesso informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso.