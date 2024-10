Tragedia a Orbetello: madre e figlio trovati morti in giardino (Di martedì 8 ottobre 2024) Orbetello – Tragedia a Orbetello: madre e figlio trovati morti in giardino Tragedia a Orbetello. I corpi senza vita di Gina Favaretto, 96 anni, e del figlio,Mario Tinto, 71 anni, sono stati ritrovati nel giardino della loro casa a San Donato, frazione di Orbetello, provincia di Grosseto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava facendo dei lavori nel giardino: aveva da poco finito di scavare un fossetto per sistemare una tubatura che si era rotta quando probabilmente si è sentito male ed è caduto nella buca, dove sarebbe morto. Non vedendo rientrare il figlio in casa, l’anziana madre è uscita nel giardino dove avrebbe trovato il corpo senza vita del figlio e avrebbe avuto un malore, morendo sul colpo, per un attacco cardiaco. A segnalare la presenza del corpo dell’anziana donna riversa a terra sarebbe stato un passante che ha chiamato subito il 118. Corrieretoscano.it - Tragedia a Orbetello: madre e figlio trovati morti in giardino Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 8 ottobre 2024)in. I corpi senza vita di Gina Favaretto, 96 anni, e del,Mario Tinto, 71 anni, sono stati rineldella loro casa a San Donato, frazione di, provincia di Grosseto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava facendo dei lavori nel: aveva da poco finito di scavare un fossetto per sistemare una tubatura che si era rotta quando probabilmente si è sentito male ed è caduto nella buca, dove sarebbe morto. Non vedendo rientrare ilin casa, l’anzianaè uscita neldove avrebbe trovato il corpo senza vita dele avrebbe avuto un malore, morendo sul colpo, per un attacco cardiaco. A segnalare la presenza del corpo dell’anziana donna riversa a terra sarebbe stato un passante che ha chiamato subito il 118.

