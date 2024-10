Anticipazionitv.it - Temptation Island, Lino Giuliano si scaglia contro Filippo Bisciglia: forti accuse al conduttore

(Di martedì 8 ottobre 2024) La puntata diandata in onda l’8 ottobre 2024 ha generato una polemica inaspettata sui social., ex concorrente della precedente edizione, ha condiviso nelle sue Instagram Stories un duro attacco nei confronti del. Il comportamento diverso Alfred Ekhator, che ha tradito Anna con la tentatrice Sofia Costantini, ha scatenato l’ira di, che si è sentito ingiustamente trattato in passato. Le sue parole critiche hanno riacceso il dibattito sulla gestione delle relazioni all’interno del programma.2024: lo sfogo disu Instagramnon ha nascosto la sua rabbia verso, condividendo un messaggio diretto nelle sue Instagram Stories.