Siena i capolavori di Arcidiocesi e Opera protagonisti della mostra tra New York e Londra

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - La grande: the Rise of Painting: 1300-1350" vedegli artisti senesiprima metà del XVI secolo. Il Metropolitan Museum di Newe la National Gallery dihanno organizzato questa esposizione che getta luce sull’attività degli artisti senesigrande stagioneprima metà del XIV secolo: Duccio di Buoninsegna, Pietro e Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini e altriassoluticultura pittorica d’Occidente. Primapeste del 1348, l’arte senese si configurerebbe infatti come fortemente innovativa, animata da un fervore umanistico che avrebbe aperto la strada alle stagioni successive.