Shakalab al Lumiere di Pisa (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tour 2024 degli Shakalab, iniziato a maggio in Sicilia, continua nei club di tutta Italia con nuove date che porteranno la band nelle principali città durante il mese di ottobre. Il collettivo siciliano, accompagnati da Dj Yanez, farà la prima tappa mercoledì 9 ottobre al Lumiere di Pisa Pisatoday.it - Shakalab al Lumiere di Pisa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tour 2024 degli, iniziato a maggio in Sicilia, continua nei club di tutta Italia con nuove date che porteranno la band nelle principali città durante il mese di ottobre. Il collettivo siciliano, accompagnati da Dj Yanez, farà la prima tappa mercoledì 9 ottobre aldi

Shakalab al Lumiere di Pisa - farà la prima tappa mercoledì 9 ottobre al Lumiere di Pisa, (Vicolo dei Tidi, 6 | ore 21.30, ticket 9.20 €). Warm up e after show a cura di Joker Sound e Bassklaat Sound (The High Grade Finests). Biko ... (pisatoday.it)