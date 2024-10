Ilrestodelcarlino.it - Sette capolavori per ricordare Mastroianni

(Di martedì 8 ottobre 2024)appuntamenti al cinema Concordia,dei suoi, perMarcello Mastronianni. E San Marino lo fa nell’anno, questo 2024, in cui l’attore laziale avrebbe compiuto 100 anni. Il 26mbre di un secolo fa nasceva, infatti, uno dei più iconici, talentuosi, versatili interpreti del cinema italiano. San Marino Cinema, così, in collaborazione con la Cineteca di Bologna ha deciso di offrire al pubblicoappuntamenti, all’interno della rassegna Il Cinema ritrovato, per riscoprire i film, tutti restaurati in 4k, che hanno portato al successo il grande Divo. Il primo appuntamento è fissato per domani sera (inizio proiezione alle 21) con La dolce vita di Federico Fellini che nel 1960 consacracome icona a livello mondiale.