Lanazione.it - San Giovanni e Cortona: continua il tour di presentazioni toscane del rapporto ecomafia, con focus sull’inchiesta Keu

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – In Toscana le ecomafie premono sempre di più sull’acceleratore e fanno affari d’oro. La nostra regione, nell’ultima classifica del, sale dal settimo al quinto posto nell’ultimo anno (il 2023) con 2.318 illeciti ambientali (+11,1%). Dopo la presentazione regionale del volume (avvenuta nel luglio scorso a Firenze)ildicon due appuntamenti in provincia di Arezzo, a SanValdarno e a, per un approfondimento sugli sviluppi delle inchieste in corso, l’abusivismo sulle coste ed il traffico di rifiuti; con undi riflessioni sul procedimento giudiziario dell’inchiesta Keu. Il primo appuntamento avrà luogo domani mercoledì 9 ottobre a SanValdarno organizzato dal Circolo Legambiente Valdarno Superiore alle ore 17.45 nel Salone Acli (Via Roma, 1).