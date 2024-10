Inter-news.it - Sabatini: «Inter, il derby sarà lezione preziosa! Ho una sensazione»

(Di martedì 8 ottobre 2024)ha parlato del campionato, concentrandosi soprattutto sulle squadre di vertice. Sull’ha fatto questovento.venuto su Radio 24, durante il format Tutti Convocati, Sandroha detto la sua sul campionato: «L’unica squadra che sta over performando è il Napoli di Antonio Conte, che sta realizzando il sogno di qualsiasi presidente: ossia quello di legare risultati e investimenti sul mercato. Tutte le altre non stanno rendendo al meglio, sull’il problema è solo distrazione e mancanza di concentrazione. Ilunadi cui terranno conto e la tendenza allegra della fase difensiva degli ultimi tempi, quando cominceranno le partite decisive, non si ripeterà».