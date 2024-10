Lanazione.it - Rebus commestibilità: "Rivolgersi agli esperti"

(Di martedì 8 ottobre 2024) La raccolta di funghi è un’attività da sempre molto praticata e tra settembre e ottobre si assiste sempre a un significativo aumento del numero degli appassionati raccoglitori nei nostri boschi. Purtroppo però non tutte le specie micologiche sono commestibili: alcune di esse sono tossiche o addirittura fatali per l’uomo. "Ogni anno – spiega la dottoressa Guendalina Allodi dell’Asl Toscana Centro –- si registrano in Italia migliaia di casi di intossicazioni e almeno una decina di decessi determinati da funghi tossici. Per stabilire ladi un fungo occorre determinarne la specie di appartenenza, accertamento che solo un esperto micologo può fare. Viceversa, se non si è, il rischio di confondere i funghi commestibili con quelli velenosi è estremamente alto".