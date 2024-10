Sport.quotidiano.net - Pallavolo femminile. La Timenet si impone Cade il Montelupo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lasi è autorevolmente imposta in trasferta a Siena per 1-3 (23-25/18-25/25-23/23-25 i parziali). Non è stata una passeggiata: le giallonere hanno vinto dopo una bella lotta il primo set e più agevolmente il secondo set. Ma nel terzo le senesi si sono riprese e hanno lottato. Marco Dani, fiutando il pericolo, ha spronato le sue allieve, la partita ha ripreso il giusto cammino e le empolesi si sono imposte facilmente per 23-25. Ale locali sono state sconfitte dal Bisonte Volley Company di Firenze, una delle squadre candidate al passaggio di categoria. Già il primo set si è concluso sul 14-25. Nel secondo set le montelupine si sono riprese e hanno trascinato le ospiti fino ai vantaggi dove però hanno perso per 25-27. Le ragazze di coach Bardazzi non si sono date per vinte e hanno combattuto fino a imporsi nel terzo set per 31-29.