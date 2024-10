Open day a Bagni di Pisa - Scopri le cure termali! (Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18, il centro termale di Bagni di Pisa apre le porte a visite e consulenze gratuite!Non perdere l’occasione di Scoprire il reparto fanghi e inalazioni, i loro benefici e come usufruirne, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.E se vuoi Pisatoday.it - Open day a Bagni di Pisa - Scopri le cure termali! Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18, il centro termale didiapre le porte a visite e consulenze gratuite!Non perdere l’occasione dire il reparto fanghi e inalazioni, i loro benefici e come usufruirne, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.E se vuoi

Open day ai Bagni di Pisa per scoprire le cure termali - . Sarà possibile effettuare un tour guidato nel reparto fanghi e inalazioni durante il quale verrà spiegato come si svolgono le terapie, quali sono. . Domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18, il centro termale di Bagni di Pisa apre le sue porte per una giornata dedicata alla salute e alle cure ... (Pisatoday.it)

Le notti alle terme di Bagni di Pisa - Gli appuntamenti di settembre: giovedì 19, 26 e sabato 7, 14, 21, 28 dalle 20 a mezzanotte Vivi una magica serata alle terme dei Granduchi, all’insegna del relax e del benessere. . La serata include: Aperitivo gourmet con finger food e canapè, frutta fresca e piccoli dessert (a ... (Pisatoday.it)