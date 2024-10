Metropolitanmagazine.it - Netanyahu conferma l’uccisione di Safieddine di Hezbollah

Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il primo ministro Benjaminche Israele ha assassinato il nuovo leader di, Hashem, preso di mira in un attacco aereo a Beirut giovedì scorso, e afferma che Israele ha ucciso anche il sostituto di Hashem, senza però specificare chi sarebbe. In un messaggio video in lingua inglese al pubblico libanese,afferma che Israele ha “degradato le capacità di; abbiamo eliminato migliaia di terroristi, tra cui lo stesso il leader di lunga data diHassan Nasrallah, il sostituto di Nasrallah e il sostituto del suo sostituto”. Gran parte del messaggio è dedicato a esortare l’opinione pubblica a liberare il Paese dal controllo di. “Ora voi, popolo libanese, vi trovate a un bivio significativo. È una vostra scelta”, continua. I cittadini libanesi, dice, “ora possono riprendersi il loro Paese.