Musica in lutto, la giovane cantante muore a soli 17 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) Musica in lutto, la giovane cantante muore a soli 17 anni – lutto nel mondo della Musica: è morta una delle più giovani e talentuose cantautrici canadesi. Aveva soltanto 17 anni. Ad annunciarlo sono stati lo scorso 6 ottobre, sul palco del loro concerto a Portland, i Flaming Lips, che aveva collaborato con lei. ( dopo le foto) Leggi anche: Grave lutto a “Le Iene”, il triste annuncio in diretta Leggi anche: Franco Di Mare, il fratello svela la particolare coincidenza sulla morte Musica in lutto, la giovane cantante muore a soli 17 anni Addio a Nell Smith morta all’età di 17 anni. La notizia del decesso dai Flaming Lips, nelle parole del suo frontman Wayne Coyne. La band aveva collaborato con la giovanissima cantante, dopo aver stretto amicizia nel 2018. Tvzap.it - Musica in lutto, la giovane cantante muore a soli 17 anni Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 8 ottobre 2024)in, la17nel mondo della: è morta una delle più giovani e talentuose cantautrici canadesi. Aveva soltanto 17. Ad annunciarlo sono stati lo scorso 6 ottobre, sul palco del loro concerto a Portland, i Flaming Lips, che aveva collaborato con lei. ( dopo le foto) Leggi anche: Gravea “Le Iene”, il triste annuncio in diretta Leggi anche: Franco Di Mare, il fratello svela la particolare coincidenza sulla mortein, la17Addio a Nell Smith morta all’età di 17. La notizia del decesso dai Flaming Lips, nelle parole del suo frontman Wayne Coyne. La band aveva collaborato con la giovanissima, dopo aver stretto amicizia nel 2018.

