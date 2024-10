MTV EMA 2024, le nomination: Swift, Billie Eilish, Ariana Grande, Beyoncé (Di martedì 8 ottobre 2024) Tutte le nomination per gli MTV EMA 2024, domina con sette Taylor Swift, alcuni debutti e cinque in lizza per la categoria Best Italian Act MTV ha annunciato oggi le nomination per gli MTV EMA 2024. Taylor Swift guida la classifica con sette nomination, tra cui “Best Artist”, “Best Video”, “Best Pop” e “Biggest Fans“. Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter hanno ottenuto cinque nomination ciascuna, concorrendo in categorie come “Best Song”, “Best Video” e “Best Artist“. Seguono da vicino, con quattro candidature ciascuno, Ayra Starr, Beyoncé, Kendrick Lamar, LISA, oltre ai nuovi candidati Chappell Roan e Tyla, alla loro prima candidatura. Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors sono in nomination nella categoria Best Italian Act. Il Co-op Live di Manchester è la sede ufficiale per gli MTV EMAs 2024. .com - MTV EMA 2024, le nomination: Swift, Billie Eilish, Ariana Grande, Beyoncé Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Tutte leper gli MTV EMA, domina con sette Taylor, alcuni debutti e cinque in lizza per la categoria Best Italian Act MTV ha annunciato oggi leper gli MTV EMA. Taylorguida la classifica con sette, tra cui “Best Artist”, “Best Video”, “Best Pop” e “Biggest Fans“., Charli XCX e Sabrina Carpenter hanno ottenuto cinqueciascuna, concorrendo in categorie come “Best Song”, “Best Video” e “Best Artist“. Seguono da vicino, con quattro candidature ciascuno, Ayra Starr,, Kendrick Lamar, LISA, oltre ai nuovi candidati Chappell Roan e Tyla, alla loro prima candidatura. Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors sono innella categoria Best Italian Act. Il Co-op Live di Manchester è la sede ufficiale per gli MTV EMAs

