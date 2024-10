Moscati di Aversa in affanno, l’sos dei sindacati: “Servono più medici e infermieri” (Di martedì 8 ottobre 2024) L’ospedale “Giuseppe Moscati” di Aversa è in affanno. Troppo pochi medici, infermieri e operatori sociosanitari per far fronte a un’utenza considerevole, che include pazienti provenienti anche dai comuni del Napoletano. Moscati di Aversa in affanno, l’sos dei sindacati: “Servono più medici e infermieri” L’emergenza è diventata ormai insostenibile, tanto che i sindacati hanno inviato una L'articolo Moscati di Aversa in affanno, l’sos dei sindacati: “Servono più medici e infermieri” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Moscati di Aversa in affanno, l’sos dei sindacati: “Servono più medici e infermieri” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’ospedale “Giuseppe” diè in. Troppo pochie operatori sociosanitari per far fronte a un’utenza considerevole, che include pazienti provenienti anche dai comuni del Napoletano.diindei: “più” L’emergenza è diventata ormai insostenibile, tanto che ihanno inviato una L'articolodiindei: “più” Teleclubitalia.

