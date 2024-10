Milan, Pulisic è sempre più determinante. Forse l’unico insostituibile (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha avuto un avvio di stagione (personale) da capogiro. È il giocatore in più della squadra rossonera Pianetamilan.it - Milan, Pulisic è sempre più determinante. Forse l’unico insostituibile Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian, attaccante del, ha avuto un avvio di stagione (personale) da capogiro. È il giocatore in più della squadra rossonera

SOCIAL Daily Milan - tifosi contro Paulo Fonseca : ma Pulisic è il primo a non obbedire. I commenti - Carlo Amaretti, invece, vuole la linea dura e quindi una punizione per Theo e Abraham: “Fonseca deve punire Theo e Abraham. Preoccupante, però, che non lo seguano”. L'articolo SOCIAL Daily Milan, tifosi contro Paulo Fonseca: ma Pulisic è il primo a non obbedire. I commenti LEGGI ANCHE Milan, ... (Dailymilan.it)

Milan - Pulisic merita più rispetto : Fonseca preoccupante sul caso rigori|Primapagina - Dal canto suo Pulisic può e deve assumersi qualche responsabilità in più per diventare la guida di un gruppo che deve compattarsi in fretta. Sincero, schietto e diretto fin dal suo primo giorno al Milan. . com. Capitan America è probabilmente l’unico giocatore del Milan a non sbagliare mai ... (Justcalcio.com)

Milan - Pulisic l’unica certezza. In attacco manca tutto il resto - Fiorentina-Milan 2-1, una brutta sconfitta per i rossoneri di Fonseca che può sorridere solo per il rendimento costante di Pulisic in avanti. (Pianetamilan.it)