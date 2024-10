Masters 1000 Shanghai, Djokovic incanta e vince in due set: Cobolli eliminato al terzo turno (Di martedì 8 ottobre 2024) Serviva la prova perfetta, ma anche qualche sbavatura dall’altra parte della rete. Novak Djokovic invece sfoggia la versione extralusso e batte in due set 6-1 6-2 Flavio Cobolli regalandosi l’ottavo di finale (contro Safiullin) e la speranza viva di conquistare al Masters 1000 di Shanghai il titolo numero 100 in carriera. Dopo la vittoria in due set contro l’americano Michelsen, Nole dà continuità, non concede palle break e rifila all’italiano una lezione di tennis sin dal primo game di un match durato poco più di un’ora. Diciannove i colpi vincenti del serbo, contro i sei di Flavio che nel primo game costringe ai vantaggi il suo idolo, bravo però a tirarsi fuori dai guai con due ace. Di fatto l’unico errore di ‘Nole’ per molto tempo rimarrà una volée su un passante di Cobolli proprio in quel primo gioco. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Serviva la prova perfetta, ma anche qualche sbavatura dall’altra parte della rete. Novakinvece sfoggia la versione extralusso e batte in due set 6-1 6-2 Flavioregalandosi l’ottavo di finale (contro Safiullin) e la speranza viva di conquistare aldiil titolo numero 100 in carriera. Dopo la vittoria in due set contro l’americano Michelsen, Nole dà continuità, non concede palle break e rifila all’italiano una lezione di tennis sin dal primo game di un match durato poco più di un’ora. Diciannove i colpinti del serbo, contro i sei di Flavio che nel primo game costringe ai vantaggi il suo idolo, bravo però a tirarsi fuori dai guai con due ace. Di fatto l’unico errore di ‘Nole’ per molto tempo rimarrà una volée su un passante diproprio in quel primo gioco.

ATP Shanghai - troppo Djokovic per Cobolli : il serbo agli ottavi - Termina l'avventura di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Shanghai, con l'azzurro che si arrende in due set a Novak Djokovic L'articolo ATP Shanghai, troppo Djokovic per Cobolli: il serbo agli ottavi proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

LIVE Cobolli-Djokovic 1-6 - 2-5 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : serve per il match un serbo pauroso - 40-30 ACE (2°)!!! 30-30 Non era stata impeccabile la stop volley del serbo, è arrivato ma non è riuscito a mandare di là il recupero il romano. Non resta che gustarci una partita senza niente da perdere per il giocatore nostrano, che però potrebbe rendere unica ancor di più questa stagione. 0-2 ... (Oasport.it)

LIVE Cobolli-Djokovic 1-6 - 2-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’azzurro fa corsa di testa nel 2° set - 15-0 Altra riga, con il dritto lungoriga. 40-15 Pauroso tracciante diagonale di dritto vincente del serbo. 1-5 Prende un’altra riga di rovescio Djokovic, che ottiene anche il 2° break e serve adesso per chiudere. 30-15 Lungo il dritto in palleggio del romano. 15 Il programma scorre via veloce ... (Oasport.it)