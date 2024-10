Quotidiano.net - L’ultimo libro di Bob Woodward: i contatti segreti tra Trump e Putin. La frustrazione di Biden e gli insulti a Netanyahu

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 - Le anticipazioni sul'War' di Bob, in uscita di 15 ottobre, e riportate su alcuni media americani fanno già tremare Washington. Il leggendario giornalista, che nel 1972 assieme a Carl Bernstein svelò lo scandalo Watergate, dalle pagine del suo ultimoattacca untroppo filo -, e non risparmia undall'offesa facile, facendo intravedere la nascita di un best seller.L'amicizia tra Donalde Vladimirera una cosa appurata, ma il giornalista del Washington Post ne svela alcuni retroscena. Ad esempio nel 2020, in piena pandemia da Coronavirus, quando mezzo mondo e gli Stati Uniti si confrontavano con la carenza di test per rilevare la malattia, l'allora presidenteinviò segretamente vari test al presidente russo per il suo uso personale, si legge sulle pagine di 'War'.