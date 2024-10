Lo Scottobre è arrivato grazie a Star Comics (Di martedì 8 ottobre 2024) Tutti i lettori di Comics americani conoscono bene il nome di Scott Snyder, d’altronde è uno dei più importanti sceneggiatori dell’industria, autore di storie e personaggi indimenticabili. La creatività inesauribile di Snyder, che gli è valsa ben tre Eisner Awards, un Harvey Award e un Eagle Award, ha anche prodotto un gran numero di produzioni originali. Ed è proprio a queste che è dedicata l’iniziativa Scottobre. Negli Stati Uniti lo Scottober è stato organizzato per lanciare le opere di Scott Snyder in uscita per la collana ComiXology Originals (dei quali molti titoli sono disponibili in lingua originale tramite Prime Reading). E così sarà anche in Italia! Star Comics, con la sua etichetta Astra, dedica infatti l’intero mese a quattro grandi fumetti nati dalla collaborazione tra Scott Snyder e alcuni dei più interessanti disegnatori in circolazione. Nerdpool.it - Lo Scottobre è arrivato grazie a Star Comics Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tutti i lettori diamericani conoscono bene il nome di Scott Snyder, d’altronde è uno dei più importanti sceneggiatori dell’industria, autore di storie e personaggi indimenticabili. La creatività inesauribile di Snyder, che gli è valsa ben tre Eisner Awards, un Harvey Award e un Eagle Award, ha anche prodotto un gran numero di produzioni originali. Ed è proprio a queste che è dedicata l’iniziativa. Negli Stati Uniti lo Scottober è stato organizzato per lanciare le opere di Scott Snyder in uscita per la collana ComiXology Originals (dei quali molti titoli sono disponibili in lingua originale tramite Prime Reading). E così sarà anche in Italia!, con la sua etichetta Astra, dedica infatti l’intero mese a quattro grandi fumetti nati dalla collaborazione tra Scott Snyder e alcuni dei più interessanti disegnatori in circolazione.

