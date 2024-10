LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa per chiudere il girone al comando (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima giornata del qualification round del gruppo A di America’s Cup femminile. Spazio alle 4 regate di flotta conclusive che proietteranno le prime tre imbarcazioni classificate alla seconda fase in cui incroceranno le vincenti del girone preliminare del gruppo riservato ai team invitati. A Barcellona continua il fitto programma velistico in attesa della finalissima di Coppa America tra INEOS Britannia e New Zealand. Da questa edizione è stata introdotta la competizione femminile in cui Luna Rossa è tra le attese protagoniste. Guidate dalle timoniere Giulia Conti e Margherita Porro, con le trimmer Maria Giubilei e Giulia Fava, le azzurre hanno ottenuto tre vittorie ed un bottino di 33 punti nella prima tornata di regate. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa per chiudere il girone al comando Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della seconda ed ultima giornata del qualification round del gruppo A diCup. Spazio alle 4 regate di flotta conclusive che proietteranno le prime tre imbarcazioni classificate alla seconda fase in cui incroceranno le vincenti delpreliminare del gruppo riservato ai team invitati. A Barcellona continua il fitto programma velistico in attesa della finalissima di Coppa America tra INEOS Britannia e New Zealand. Da questa edizione è stata introdotta la competizionein cuiè tra le attese protagoniste. Guidate dalle timoniere Giulia Conti e Margherita Porro, con le trimmer Maria Giubilei e Giulia Fava, le azzurre hanno ottenuto tre vittorie ed un bottino di 33 punti nella prima tornata di regate.

