Liti e accuse dopo la puntata del GF | Shaila bersagliata e Javier supportato

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladi ieri del Grande Fratello è stata piuttosto movimentata. I confronti e le discussioni, però, sono proseguiti anchela diretta. Alcuni concorrenti, infatti, si sono confrontati in merito a quanto accaduto. SpecieMartinez è apparso piuttosto deluso dal comportamento diGatta, pertanto, si è affidato al supposto di alcune coinquiline, quali Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi.delusoladel GF: il supporto di Mariavittoria e Jessicala diretta di ieri del Grande Fratello c’è stato un momento di sconforto perMartinez. Il ragazzo è stato liquidato anche in diretta, oltre che in questi giorni, daGatta, la quale ha ammesso di reputare il giovane solo un amico. La ragazza sembrerebbe attratta da Lorenzo Spolverato, se non fosse per il suo carattere che spesso non le piace.