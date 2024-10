Libano, Idf conquista Maroun al-Ras (Di martedì 8 ottobre 2024) 20.52 I soldati israeliani hanno preso il controllo della località di Maroun alRas, nel sud del Libano, non distante dal confine. Lo riporta Haaretz che pubblica la foto dei soldati dell'Idf che issano la bandiera di Israele. Maroun al-Ras è stata teatro di scontri con le milizie di Hezbollah per la sua posizione strategica. L'Idf afferma di avere ucciso 200 miliziani. Colpite le postazioni da dove sono stati lanciati oltre 100 missili diretti a Haifa , che hanno costretto le autorità israeliane a chiudere le scuole della zona. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 20.52 I soldati israeliani hanno preso il controllo della località dialRas, nel sud del, non distante dal confine. Lo riporta Haaretz che pubblica la foto dei soldati dell'Idf che issano la bandiera di Israele.al-Ras è stata teatro di scontri con le milizie di Hezbollah per la sua posizione strategica. L'Idf afferma di avere ucciso 200 miliziani. Colpite le postazioni da dove sono stati lanciati oltre 100 missili diretti a Haifa , che hanno costretto le autorità israeliane a chiudere le scuole della zona.

