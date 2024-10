Ilgiorno.it - L’ex leghista Marco Reguzzoni, bossiano di ferro, entra in Forza Italia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Busto Arsizio, 8 ottobre 2024 – Quest’estate la candidatura – da indipendente, si sarebbe detto una volta – nelle liste azzurre per le elezioni europee. Ora l’adesione formale., presidente dell’associazione I Repubblicani ed exvicinissimo a Umberto Bossi,ufficialmente in. Lo annunciano in una nota Alessandro Sorte, deputato die segretario regionale del partito in Lombardia e Letizia Moratti, europarlamentare e presidente della Consulta azzurra. Le dichiarazioni "Ho accettato questa proposta - dichiara, ex capogruppo del Carroccio alla Camera - per dare seguito al percorso intrapreso alle Europee e portare avanti gli ideali liberali e federalisti, da sempre il pilastro delle mie convinzioni.