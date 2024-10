Le vecchie poltroncine dello Storchi vanno alle associazioni locali, il bando (Di martedì 8 ottobre 2024) Le 529 poltroncine non più utilizzate al Teatro Storchi, in seguito all’intervento di riqualificazione effettuato negli ultimi mesi, sono state messe a bando dall’Amministrazione comunale per essere cedute gratuitamente.Fino alle 13 di giovedì 17 ottobre, i soggetti interessati, senza scopo Modenatoday.it - Le vecchie poltroncine dello Storchi vanno alle associazioni locali, il bando Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le 529non più utilizzate al Teatro, in seguito all’intervento di riqualificazione effettuato negli ultimi mesi, sono state messe adall’Amministrazione comunale per essere cedute gratuitamente.Fino13 di giovedì 17 ottobre, i soggetti interessati, senza scopo

Poltrone del teatro Storchi. Bando per la cessione delle 529 sedute dismesse - Fino alle 13 di giovedì 17 ottobre soggetti senza scopo di lucro attivi in ambito culturale potranno presentare richiesta per gli arredi che sono stati sostituiti di recente. (ilrestodelcarlino.it)

Un bando per la cessione delle sedute del Teatro Storchi di Modena - Le 529 poltroncine non più utilizzate al Teatro Storchi, in seguito all’intervento di riqualificazione effettuato negli ultimi mesi, sono state messe a bando dall’Amministrazione comunale per essere c ... (sassuolo2000.it)

Modena: pronto per la stagione il Teatro Storchi rinnovato - Il Teatro Storchi di Modena è pronto a ospitare la nuova stagione teatrale e molti eventi, dopo gli interventi di miglioramento e qualificazione effettuati negli ultimi mesi a cura del Comune. E, per ... (lamilano.it)