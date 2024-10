Le imprese vedono la crisi: previsioni negative per la fine dell’anno (Di martedì 8 ottobre 2024) Non bastava la doccia gelata sulla crescita, al di sotto delle attese del governo. La Banca d’Italia sembra destinata a dare solo cattive notizie in questi giorni al governo. In questo caso lo fa attraverso l’indagine sulle aspettative di inflazione e crescita, dalla quale emerge che i giudizi delle imprese italiane (con almeno 50 addetti) sulla situazione economica del Paese sono caute, ma con un peggioramento delle attese per il quarto trimestre rispetto alla scorsa primavera. Le imprese vedono la crisi, peggioramento delle condizioni per la fine del 2024 Un peggioramento che riguarda tutti i comparti produttivi. L’indagine, condotta tra la fine di agosto e la metà di settembre, evidenzia che le imprese continuano a riportare valutazioni negative sulle condizioni per investire, mentre sono stabili quelle relative all’accesso al credito. Lanotiziagiornale.it - Le imprese vedono la crisi: previsioni negative per la fine dell’anno Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Non bastava la doccia gelata sulla crescita, al di sotto delle attese del governo. La Banca d’Italia sembra destinata a dare solo cattive notizie in questi giorni al governo. In questo caso lo fa attraverso l’indagine sulle aspettative di inflazione e crescita, dalla quale emerge che i giudizi delleitaliane (con almeno 50 addetti) sulla situazione economica del Paese sono caute, ma con un peggioramento delle attese per il quarto trimestre rispetto alla scorsa primavera. Lela, peggioramento delle condizioni per ladel 2024 Un peggioramento che riguarda tutti i comparti produttivi. L’indagine, condotta tra ladi agosto e la metà di settembre, evidenzia che lecontinuano a riportare valutazionisulle condizioni per investire, mentre sono stabili quelle relative all’accesso al credito.

