Ilfoglio.it - La normalità del 6 ottobre che non riesce a tornare, nemmeno per noi

(Di martedì 8 ottobre 2024) Al direttore - Al 7penso spesso, ma più frequentemente la mia mente va al 6. Di quel giorno ricordo tutto, a cominciare dallafatta di telefonate di lavoro, famiglia, un viaggio in treno con ritorno a tarda sera, la paura di bucare la sveglia puntata all’alba. Purtroppo quel suono l’ho sentito, e dalle 5.30 ho iniziato il mio turno al telegiornale, dove abbiamo dovuto dare, già alle prime luci del giorno, notizie la cui proporzione era, ancora, completamente sconosciuta. Sono state necessarie ore, se non giorni, per capire l’immensità della catastrofe che si era abbattuta sul mondo; ed è proprio questa netta percezione dell’esistenza di un prima e un dopo a far rimbalzare continuamente la mia mente a quel 6in cui ci siamo permessi unache da lì in poi è stata stravolta ogni giorno di più.