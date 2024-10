La grande sete, viaggio a bordo delle autobotti che riforniscono d'acqua i comuni dell'Agrigentino (Di martedì 8 ottobre 2024) Otto milioni di euro, del bilancio regionale, per immettere in servizio in tutta l'Isola 200 autobotti pubbliche. Mezzi che si aggiungono a quelli - e sono centinaia - dei comuni, del corpo Forestale e della Protezione civile. Non sono la soluzione, né è consapevole Salvo Cocina, dirigente Agrigentonotizie.it - La grande sete, viaggio a bordo delle autobotti che riforniscono d'acqua i comuni dell'Agrigentino Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Otto milioni di euro, del bilancio regionale, per immettere in servizio in tutta l'Isola 200pubbliche. Mezzi che si aggiungono a quelli - e sono centinaia - dei, del corpo Forestale ea Protezione civile. Non sono la soluzione, né è consapevole Salvo Cocina, dirigente

Siccità in Sicilia, acqua razionata per 2 milioni di persone - A Palermo entrerà in vigore il piano di razionamento dell’acqua con interruzioni dell’erogazione in diversi quartieri per 24 ore a rotazione. La situazione è particolarmente grave a Caltanissetta, ... (tg24.sky.it)

I bidoni vuoti davanti palazzo d’Orleans e l’attacco di Faraone sulla siccità “Governo accenda riflettori sulla Sicilia” - Il capogruppo alla Camera di Italia Viva, Davide Faraone, attacca Renato Schifani sulla crisi idrica e chiama in causa Palazzo Chigi. (blogsicilia.it)

Faraone (Iv), crisi idrica causata anche da chi governa Sicilia - "Sono qui, indossando un accappatoio, in segno di protesta, perché voglio dire che la crisi idrica in Sicilia è causa sì della mancanza delle piogge, ma è causa principalmente di chi governa questa re ... (ansa.it)